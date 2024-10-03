Челны – Рубин прогноз на матч 5 октября 2024

ПОДАРОК: Фрибет 3 000₽ для всех игроков ➡️ Бесплатная ставка на этот матч от BetBoom Прогноз на матч «Челны» Набережные Челны — «Рубин» Тюмень 5 октября 2024 года Матч между «Челнами» и «Рубином» пройдет в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).