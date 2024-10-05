Число смертей от опасной лихорадки Марбург возросло: источник заболевания все еще расследуется

По данным органов здравоохранения, в Руанде от марбургской геморрагической лихорадки погибли 11 человек, поскольку в восточноафриканской стране продолжается расследование источника вспышки, впервые выявленной среди пациентов в медицинских учреждениях .
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