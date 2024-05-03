В Архангельской области началось благоустройство общественных территорий

Отметим, что в Архангельске в текущем году планируется благоустроить три общественных пространства.Одним из объектов стал участок набережной реки Соломбалки, победивший в рейтинговом голосовании в прошлом году.
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