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Ученые назвали 5 признаков, что вы доживете до 100 лет

Ученые назвали 5 признаков, что вы доживете до 100 лет

Научное исследование привело к открытию прямой связи между генами, регулирующими метаболизм железа, и продолжительностью жизни.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
это до своего столетия они отравляют жизнь окружающим особенно бабы
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17 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Спорт вычëркиваем, полная херня. Проверено.
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16 час.
ВераВерная
Можно вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями(не спорт), иметь активную жизненную позицию...и умереть в 70 лет от оторвавшегося тромба. А можно пить, курить и говорить начать одновременно, и дотянуть до 100. Так что каждому свой срок отпущен.
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13 час.

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