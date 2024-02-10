Ученые назвали 5 признаков, что вы доживете до 100 лет

это до своего столетия они отравляют жизнь окружающим особенно бабы

ВераВерная

Можно вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями(не спорт), иметь активную жизненную позицию...и умереть в 70 лет от оторвавшегося тромба. А можно пить, курить и говорить начать одновременно, и дотянуть до 100. Так что каждому свой срок отпущен.