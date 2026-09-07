В Петербурге старшая дочь заменила роженице медиков прямо в автомобиле

Предприимчивая петербурженка справилась с рождением ребенка самостоятельно и прямо в машине. По инструкции медиков вторая дочка девушки помогала сестренке появиться на свет.
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