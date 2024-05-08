Из Хабаровска в Китай на теплоходе прибыли первые туристы

7 мая между Хабаровском и китайским городом Фуюань было возобновлено речное сообщение. Первые туристы прибыли в КНР на теплоходе вечером 7 мая и были лично встречены секретарем Горкома КПК Фуюаня Хэ Дахаем.
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