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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайруллин о том, что у ЦСКА стоит задача выиграть Кубок Гагарина: «В этом клубе цель одна, и все ее знают. Но стараемся не заглядывать так далеко»

Форвард ЦСКА Марат Хайруллин высказался о системе Игоря Никитина и задаче команды выиграть Кубок Гагарина.

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