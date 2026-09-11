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Север Пресс

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Волейболисты «Факел Ямала» победили «Оренбуржье» со счетом 3:0

Волейболисты «Факел Ямала» победили «Оренбуржье» со счетом 3:0

В Оренбурге волейболисты «Факел Ямала» из Нового Уренгоя обыграли хозяев площадки в первом туре предварительного этапа Кубка телеканала «Волейбол».

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