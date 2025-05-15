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Свежие комментарии

  • Балу -
    Это не только в Ростовской области... Такие твари по всей стране сидят... И счет там идет не на десятки, а на тысячи...Задержан начальни...
  • Татьяна
    Да по всей стране таких хитромудрых Мельниковых пруд пруди, сажать их, не пересажать. На их руках кровь погибших наши...Задержан начальни...
  • Николай Арзамасцев
    Замечательный стёб! Было бы круто!Это была бы идеал...
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