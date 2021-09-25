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Пронько: Жадность монополий и цинизм чиновников – ключевые причины роста цен в России

Пронько: Жадность монополий и цинизм чиновников – ключевые причины роста цен в России

Чиновники любят у нас сотрясать воздух. Однако, когда дело доходит до реальных решений, например, в отношении монополий, прыть их быстро исчезает.

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