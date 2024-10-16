На Афанасьевских чтениях в Архангельске искали современную связь с историей

Поиск ответов на актуальные вопросы, связанные с духовно-нравственным состоянием общества, необходимо проводить с опорой на исторические знания, эта мысль звучала в выступлениях многих докладчиков на всероссийской научно-практической конференции «VIII Северные Афанасьевские чтения», 16 апреля сообщает корреспондент ИА Красная Весна.