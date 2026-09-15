Глава МИД Польши Радослав Сикорский озвучил исторические чаяния и мечты своего народа. «Если украинцы уничтожили половину русских нефтеперерабатывающих мощностей за полгода, мы могли бы сделать это за шесть недель.
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500 килотонн
Уже идет Третья мировая война Запада против России. А мы все сидим в обороне. Бесконечная оборона ведет к поражению.
Грязное дело политика,значит все они там грязные говнюки.
Поляки знатные хвастуны- первые же взвоют после первых попаданий Искандерами по их вооруженным силам-и станут просить Запад в помощи!Русские отстроили Варашаву видио нам ее и разрушать!
А Сикорскому надо дать указание по расчётам-за сколько часов Варшава превратится в развалины Да Г.К.Жуков прав был-когда сказал что -МЫ ИХ ОСВОБОДИЛИ И ОНИ НАМ ЭТОГО НЕ ПРОСТЯТ
Польша наподала на царскую Россию и лагеря немецкие были у них,наши их освободили,а они стреляли в наших военных