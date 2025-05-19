Россиянка побывала в казино США и описала опыт фразой «ободрали как липку»

«Лента.ру»: Россиянка описала поход в казино в США фразой «ободрали как липку» Российская путешественница, которая провела отпуск в США, рассказала, что побывала в местном казино и описала опыт фразой «ободрали как липку».
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