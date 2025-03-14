Насколько беднее были советские граждане?

"...На свою небольшую зарплату я мог слетать запросто в любой уголок страны..." - неужели? Не подскажешь ли мне, недалекому, СКОЛЬКО стоил билет на самолет, например, Москва-Анадырь? И СКОЛЬКО зарплат надо было инженеру из Москвы затратить на то, чтобы просто в городишко провинциальный, например, Владивосток, слетать?

Лариса Шемисова

А всё по другому. Тогда и началось поклонение западу, такие вот,везущие еду на запад ( оттуда то не еду везли, а тряпки) поменяли нормальную жизнь страны на бусы. Проблемы то были после войны, сколько жилья было разрушено, потихоньку и отстраивались,машин не хватало, но уже к концу 70-х можно всё купить, а это 30 лет после войны и другая на подходе и её мы и проиграли - бусы ярко сверкали.