Насколько беднее были советские граждане?

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Комментарии
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Олег Самойлов
&quot;...На свою небольшую зарплату я мог слетать запросто в любой уголок страны...&quot; - неужели? Не подскажешь ли мне, недалекому, СКОЛЬКО стоил билет на самолет, например, Москва-Анадырь? И СКОЛЬКО зарплат надо было инженеру из Москвы затратить на то, чтобы просто в городишко провинциальный, например, Владивосток, слетать?
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3 час.
Лариса Шемисова
А всё  по другому. Тогда и началось поклонение западу, такие вот,везущие еду на запад ( оттуда то не еду везли, а тряпки) поменяли нормальную жизнь страны на бусы. Проблемы то были после войны, сколько жилья было разрушено, потихоньку и отстраивались,машин не хватало, но уже к концу 70-х можно всё купить, а это 30 лет после войны и другая на подходе и её мы и проиграли - бусы ярко сверкали.
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Вот вот ... , до несмышленышей реалии не доходят - слабы на черепок .....  , им остается одно - типа сам дурак .... !
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2 час.
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