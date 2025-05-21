Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Чилич сыграет с Тиффоном, Томич – с Куинном, Шевченко – с Эрхаром

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 25 мая – 8 июня 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 56 352 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Второй круг Бернард Томич (Австралия) – Итан Куинн (США) Александр Шевченко (Казахстан) – Матис Эрхар (Франция) Николоз Басилашвили (Грузия) – Валентин Вашеро (Монако) Марин Чилич (Хорватия) – Пол Мартин Тиффон (Испания).
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