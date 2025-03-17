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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов сыграл 26:24 против «Флориды» – больше всех в составе «Айлендерс». У него 4 броска, 3 хита, 2 блока и «+1»

Защитник «Айлендерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:2). 25-летний россиянин провел на льду 26 минут 24 секунды (больше всех в команде, 0:18 – в большинстве, 3:52 – в меньшинстве) и завершил встречу с полезностью «+1».

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