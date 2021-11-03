Занимающихся спортом жителей Уссурийска пересчитают по QR-коду

В Приморском крае с августа этого года реализуется пилотный проект "Регистрируйся и побеждай!", предназначенный для создания онлайн-платформы с цифровыми профилями приморцев, занимающихся физической культурой и спортом.
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