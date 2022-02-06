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Лыжный триумф России – золото и серебро в скиатлоне! Большунов и Спицов в героях – победили с падениями. Мы - вторые в общекомандном зачете

Лыжный триумф России – золото и серебро в скиатлоне! Большунов и Спицов в героях – победили с падениями. Мы - вторые в общекомандном зачете

В олимпийском лыжном кластере Игр-2022 Чжанджакоу прошла мужская гонка – в скиатлоне сборная России завоевала сразу две награды.

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