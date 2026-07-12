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Тото Вольфф: «Феррари» будет сильным соперником в оставшейся части сезона»

Руководитель « Мерседеса » ответил на вопрос, удивил ли его темп « Феррари » на Гран-при Великобритании , где Шарль Леклер одержал победу.

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