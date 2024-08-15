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Невероятные кадры: солдат сбивает вражеский дрон головой и уходит по своим делам

Вражеский FPV-дрон медленно подлетает к нашему бойцу и зависает на уровне его головы перед атакой. Наш воин принимает боевую стойку, как на боксерском ринге.

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