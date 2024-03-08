ГК «ИнтерСтрой» поздравила с 8 марта севастопольских женщин-активисток

ГК «ИнтерСтрой» поздравила с Международным женским днем севастопольских женщин-активисток. Представители одного из ведущих застройщиков Крыма и Севастополя вручили ветеранам труда, общественницам продуктовые наборы и цветы.
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