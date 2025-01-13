Житель Бурятии поиграл с мошенниками в инвестиции и лишился двух миллионов рублей

Житель Улан-Уде «поиграл» в инвестиции с мошенниками и лишился 2 миллионов рублей. 41-летний руководитель одной из фирм сообщил в свеем заявлении в полицию, что получил по электронной почте письмо с предложением заработать на фондовом рынке.