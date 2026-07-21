Собянин рассказал, как Москва заботится о реке и развивает ее

Сергей Собянин рассказал о городской работе по обеспечению чистоты Москвы-реки. Мусор с поверхности воды ежедневно собирают специалисты ГУП «Мосводосток», которые также устраняют загрязнения и удаляют иловый осадок.
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