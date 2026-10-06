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Регионы России

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Кризис авиаперевозок на курортах Греции в сезоне 2026: причины и проблемные аэропорты

Кризис авиаперевозок на курортах Греции в сезоне 2026: причины и проблемные аэропорты

На курортах Греции в 2026 году наблюдается серьёзный кризис в авиационной сфере, вызванный перегрузкой аэропортов и «синдромом критического воскресенья» – резким скоплением большого количества пассажиров в узкие временные слоты.

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