WSJ: США хотят расширить военное присутствие в Арктике с помощью Исландии

США хотят расширить своё военное присутствие в Арктике и рассчитывают на углубление сотрудничества с Исландией.
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