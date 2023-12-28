Искусство несбывающихся прогнозов: Почему Украина будет в ЕС и как с этим жить

Роман Рейнекин. Завершившийся на днях саммит ЕС, на котором вопреки ожиданиям и прогнозам российских комментаторов было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС, а Грузии дали статус кандидата в члены ЕС, стал хорошим поводом снова вернуться к тяжелому разговору об основаниях российской публичной пропаганды.