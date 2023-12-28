БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Искусство несбывающихся прогнозов: Почему Украина будет в ЕС и как с этим жить

Искусство несбывающихся прогнозов: Почему Украина будет в ЕС и как с этим жить

Роман Рейнекин.   Завершившийся на днях саммит ЕС, на котором вопреки ожиданиям и прогнозам российских комментаторов было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой  об их вступлении в ЕС, а Грузии дали статус кандидата в члены ЕС, стал хорошим поводом снова вернуться к тяжелому разговору об основаниях российской публичной пропаганды.

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