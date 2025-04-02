📹❗️F-16I и F-15I ВВС Израиля наносят беспрецедентные массированные удары по многочисленным объектам в Сирии (видео 1).
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📹❗️F-16I и F-15I ВВС Израиля наносят беспрецедентные массированные удары по многочисленным объектам в Сирии (видео 1).