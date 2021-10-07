Мировое обозрение

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В Белом доме назвали позитивным шагом договоренности о повышении потолка госдолга США

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Договоренности между демократами и республиканцами в Сенате Конгресса США о повышении лимита заимствований страны являются позитивным шагом.

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