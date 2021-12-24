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Стартовал Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

Стартовал Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

Конкурс проводится среди учеников средних образовательных учреждений и СПО в целях сохранения памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 12 номинациях: Военные преступления нацистов и их пособников против мирных… Ссылка на первоисточник .

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