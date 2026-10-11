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Царьград

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Рожин раскрыл, что на самом деле рухнуло на жилые дома в Киеве

Рожин раскрыл, что на самом деле рухнуло на жилые дома в Киеве

Киевский режим продолжает применять американские системы прямо над спальными районами.В Оболонском районе Киева на жилые здания рухнул разгонный блок американской зенитной ракеты Patriot PAC-3.

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