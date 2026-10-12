Гамова сможет посетить церемонию введения в Зал славы волейбола

Двукратному призеру Олимпийских игр по волейболу, двукратной чемпионке мира Екатерине Гамовой одобрили американскую визу для поездки на церемонию введения в Международный зал славы волейбола.
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