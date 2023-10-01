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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Капитализм или Социализм? Что выберешь лично ты? И почему?

Капитализм или Социализм? Что выберешь лично ты? И почему?

Очень хотелось бы задать очень простой вопрос. "ВОТ ЛИЧНО ТЫ ЗА КАПИТАЛИЗМ ИЛИ СОЦИАЛИЗМ." . А вообще меня иной раз поражает, как люди, живущие на пенсию, или от зарплаты до зарплаты, берутся защищать капитализм.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Капитализм = есть тропа в небытие  для  государственности России  и самой руской цивилизации !!!                                                    ВОЛЯ , СПРАВЕДЛИВОСТЬ .....  - ФУНДАМЕНТ РУСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НЕ СОВМЕСТИМЫ С ЗАКОНАМИ И ПРАВИЛАМИ КАПИТАЛИЗМА - паразитического , господско-рабского  мироустройства !
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54 мин.
Юрий Стенякин
а я вообще за империю в которой присутствуют все измы
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28 мин.
Сергей Алексеев
У нас весь бардак с предателями в искусстве, спорте, бизнесе из за капитализма, точнее из за неоправданно лёгких денег... У всех у кого они появляются портится , пропадает любовь к родине.
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