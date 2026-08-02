Боец «Видман»: километраж килл-зоны в Орехове составляет 30 км по обе стороны

Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным «Видман» в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, что город Орехов в Запорожской находится под полным контролем подразделений ВС РФ, и в пригороде подразделения ВДВ круглые сутки наносят удары по маршрутам снабжения врага.
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