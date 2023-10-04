Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Всех вырусей лишить гражданства и вон из России!

Всех вырусей лишить гражданства и вон из России!

⚡️На Камчатке бывшего гражданина Украины лишили гражданства России, которое он получил ещё в марте 2014 года - за призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении граждан России: он размещал во "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти.

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Комментарии
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Щ
Щ
да, сбросьте его в марианскую впадину
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6 час.
татьяна кирк
А таких, как Ургант,  (так. наз. &quot;элита&quot;) , не надо лишать российского гражданства ?  Снова его самодовольную физиономию на ТВ ?  От него же тошнит !  Вкупе с русофобом Познером - &quot; сладкая парочка&quot; на шее россиян !   Просто пиявки какие-то !  Естественно, за бугром  их &quot;талант&quot;   нужен, как слону  электричка !  Это же хамелеоны. За &quot;бабки&quot; кого хочешь продадут....
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5 час.
Борис Виленский
Там редкая фауна, ещё отравится. США - всемирная помойка, вот туда их и отправить.
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4 час.

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