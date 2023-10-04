Всех вырусей лишить гражданства и вон из России!

татьяна кирк

А таких, как Ургант, (так. наз. "элита") , не надо лишать российского гражданства ? Снова его самодовольную физиономию на ТВ ? От него же тошнит ! Вкупе с русофобом Познером - " сладкая парочка" на шее россиян ! Просто пиявки какие-то ! Естественно, за бугром их "талант" нужен, как слону электричка ! Это же хамелеоны. За "бабки" кого хочешь продадут....