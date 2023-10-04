⚡️На Камчатке бывшего гражданина Украины лишили гражданства России, которое он получил ещё в марте 2014 года - за призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении граждан России: он размещал во "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти.
Всех вырусей лишить гражданства и вон из России!
Комментарии
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Щ
Щ
да, сбросьте его в марианскую впадину
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6 час.
татьяна кирк
А таких, как Ургант, (так. наз. "элита") , не надо лишать российского гражданства ? Снова его самодовольную физиономию на ТВ ? От него же тошнит ! Вкупе с русофобом Познером - " сладкая парочка" на шее россиян ! Просто пиявки какие-то ! Естественно, за бугром их "талант" нужен, как слону электричка ! Это же хамелеоны. За "бабки" кого хочешь продадут....
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5 час.
Борис Виленский
Там редкая фауна, ещё отравится. США - всемирная помойка, вот туда их и отправить.
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4 час.
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