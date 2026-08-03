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Археологи нашли на Алтае поминальные комплексы эпохи Средневековья

Археологи нашли на Алтае поминальные комплексы эпохи Средневековья

В раскопках участвовали ученые из России и Казахстана Находки времен Средневековья на Алтае / Фото: НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" В Усть-Коксинском районе Республики Алтай археологи России и Казахстана нашли новую группу поминальных сооружений (парных оградок) эпохи Средневековья.

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