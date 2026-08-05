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Политнавигатор

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«Разбегайтесь и прячьтесь»: дружок Зеленского раздаёт советы укро-бизнесу – как всё разделить

«Разбегайтесь и прячьтесь»: дружок Зеленского раздаёт советы укро-бизнесу – как всё разделить

Российская армия будет продолжать наносить удары по украинским складам и элементам логистики. Об этом в своём видеоблоге заявил советник Зеленского по технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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