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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби набрал 1+1 с «Вашингтоном» и вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ (1540), обогнав Торнтона

Кросби набрал 1+1 с «Вашингтоном» и вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ (1540), обогнав Торнтона

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:4) и был назван третьей звездой.

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