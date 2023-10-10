Красноярец погиб после падения с «Китайской стенки» на «Столбах»

32-летний красноярец погиб после падения с «Китайской стенки» на территории «Красноярских Столбов». Краевая службы спасения 10 октября в своем телеграм-канале сообщила, что мужчина погиб в понедельник, 9 октября, после падения со скалы «Китайская стенка».
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