Красноярец погиб после падения с «Китайской стенки» на «Столбах»

32-летний красноярец погиб после падения с «Китайской стенки» на территории «Красноярских Столбов». Краевая службы спасения 10 октября в своем телеграм-канале сообщила, что мужчина погиб в понедельник, 9 октября, после падения со скалы «Китайская стенка».