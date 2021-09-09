Си Цзиньпин поздравил педагогов страны с наступающим Днем учителя

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал педагогов по всей стране служить проводниками для благоприятного развития учащихся и поздравил их с наступающим Днем учителя, который ежегодно отмечается в Китае 10 сентября.