Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Си Цзиньпин поздравил педагогов страны с наступающим Днем учителя

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал педагогов по всей стране служить проводниками для благоприятного развития учащихся и поздравил их с наступающим Днем учителя, который ежегодно отмечается в Китае 10 сентября.

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