Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних граждан своей страны, чтобы и их добить.
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