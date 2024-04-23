Наталья Иванова

Все действия зеленского напрвлены на полное уничтожение украины и украинцев. Когда закончится война, а она закончится - закончится полной победой России, хохлозадые пусть даже не вздумают возвращаться - это будет уже территория России. И фашистам на нашу территорию путь закрыт навечно.