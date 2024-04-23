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Захарова заявила, что Зеленский на деньги США хочет добить украинцев

Захарова заявила, что Зеленский на деньги США хочет добить украинцев

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних граждан своей страны, чтобы и их добить.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Все действия зеленского напрвлены на полное уничтожение украины и украинцев. Когда закончится война, а она закончится - закончится полной победой России, хохлозадые пусть даже не вздумают возвращаться - это будет уже территория России. И фашистам на нашу территорию путь закрыт навечно.
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