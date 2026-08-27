НАТОвский беспилотник потерял связь над Черным морем

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA 10 подал сигнал 7600, означающий потерю радиосвязи с диспетчерской службой, находясь над нейтральными водами Черного моря.
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