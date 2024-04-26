Военная доктрина Белоруссии: Запад стремится разорвать связи в ОДКБ и СГ

Белоруссия утвердила военную доктрину, в которой говорится, что Запад проводит целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзном государстве (СГ).
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