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Рязанские новости

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В Рязани с 1 сентября завершается пляжный сезон

В Рязани с 1 сентября завершается пляжный сезон

Пляжи в Рязани закрылись на Борковских карьерах, реке Старица и Ореховом озере. На маршруте №25 прекращена перевозка пассажиров.

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