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Губерниев — о «Зените»: «Команда, очевидно, разобрана. Семаку нужно поскорее собраться»

Губерниев — о «Зените»: «Команда, очевидно, разобрана. Семаку нужно поскорее собраться»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что петербургский «Зенит» находится в кризисе.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что петербургский «Зенит» находится в кризисе.

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