«Аптекарь Сатаны»? Кардинал и будущий папа Родриго Борджиа

Такими увидели папу римского Александра VI Борджиа, его детей Лукрецию и Чезаре зрители немного странной российской комедии «Яды, или Всемирная история отравлений» Трудно найти в мировой истории человека с более ужасной репутацией, чем Родриго Борха, более известного как папа римский Александр VI Борджиа.