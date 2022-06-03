Военное обозрение

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«Аптекарь Сатаны»? Кардинал и будущий папа Родриго Борджиа

«Аптекарь Сатаны»? Кардинал и будущий папа Родриго Борджиа

Такими увидели папу римского Александра VI Борджиа, его детей Лукрецию и Чезаре зрители немного странной российской комедии «Яды, или Всемирная история отравлений» Трудно найти в мировой истории человека с более ужасной репутацией, чем Родриго Борха, более известного как папа римский Александр VI Борджиа.

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