Подводная археология раскрыла скрытые масштабы портов Средиземноморья

Учёные установили, что традиционные оценки вместимости античных гаваней занижены: значительная часть судов стояла на якоре за пределами каменных молов — в открытых бухтах и прибрежных водах, которые прежде практически не учитывались при изучении древней торговли.
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