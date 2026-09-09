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Подводная археология раскрыла скрытые масштабы портов Средиземноморья

Подводная археология раскрыла скрытые масштабы портов Средиземноморья

Учёные установили, что традиционные оценки вместимости античных гаваней занижены: значительная часть судов стояла на якоре за пределами каменных молов — в открытых бухтах и прибрежных водах, которые прежде практически не учитывались при изучении древней торговли.

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