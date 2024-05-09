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Медведев предложил провести после СВО «Нюрнберг 2.0» для Киева

Медведев предложил провести после СВО «Нюрнберг 2.0» для Киева

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил после завершения спецоперации на Украине провести подобный Нюрнберскому процесс над теми, кто причастен к преступлениям против мирных граждан.

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