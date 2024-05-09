Медведев предложил провести после СВО «Нюрнберг 2.0» для Киева

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил после завершения спецоперации на Украине провести подобный Нюрнберскому процесс над теми, кто причастен к преступлениям против мирных граждан.
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