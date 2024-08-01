Атака беспилотников на Курскую область: два человека ранены

Также Минобороны подтвердило уничтожение одного БПЛА над Белгородской областью. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки беспилотников в Шебекино, а также в селах Нежеголь и Илек-Пеньковка были повреждены четыре частных дома: выбиты стекла, повреждены заборы и кровля, в одном доме начался пожар, который оперативно потушили.