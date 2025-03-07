Какие антироссийские санкции предлагает отменить американский бизнес?

Американская торговая палата в России призывает к смягчению санкций. Об этом заявил РБК глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи «В первую очередь, мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов.