Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% до 321 млрд рублей

Путин отметил, что большая часть этих средств — 250–260 млрд рублей — идёт в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов: сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешения на временное проживание — в 8 раз, гражданства — в 12 раз.
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