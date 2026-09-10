Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% до 321 млрд рублей

Путин отметил, что большая часть этих средств — 250–260 млрд рублей — идёт в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов: сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешения на временное проживание — в 8 раз, гражданства — в 12 раз.